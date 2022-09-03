Посол Евросоюза в России заявил, что покинул свой пост

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что с 1 сентября покинул свой пост.
"Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог", – сказал он в интервью телеканалу RTVI, которое было записано 31 августа.
Он также заявил, что не может продемонстрировать какие-то яркие достижения своей работы, однако добавил, что частью его обязанностей была стабилизация непростых отношений Брюсселя и Москвы.
В конце июня в российском МИД сообщили, что Эдедеру был заявлен решительный протест из-за ограничения Литвой транзита в Калининградскую область.
В министерстве отметили, что указали послу на недопустимость подобных действий, поскольку такие решения нарушают существующие юридические и политические обязательства Евросоюза.
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