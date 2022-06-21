Послу ЕС заявили протест из-за ограничения Литвой транзита в Калининградскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Послу Евросоюза в России Маркусу Эдереру заявили решительный протест из-за ограничения Литвой транзита в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве отметили, что указали послу на недопустимость подобных действий. В МИД подчеркнули, что такие решения нарушают существующие юридические и политические обязательства Евросоюза. Эти действия ведут к эскалации напряженности.

"Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры", – говорится в сообщении.

Ранее Эдерер заявил, что о блокаде Калининградской области речи не идет. Он рассказал, что провел беседу с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Эдерер отметил, что транзит товаров, которые не подпадают под санкции, работает нормально.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Алиханов заявил, что власти ведут работу с министерством иностранных дел и посольством России в Литве по ситуации с ограничением транзита ряда товаров по железной дороге. Действия Литвы он назвал незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

