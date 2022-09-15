Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" заявила, что новый постоянный представитель Евросоюза прибыл в РФ.

"У нас есть постпредство ЕС в РФ. И, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать", – сообщила она.

До этого посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что с 1 сентября покинул свой пост. Он также заявил, что не может продемонстрировать какие-то яркие достижения своей работы, однако добавил, что частью его обязанностей была стабилизация непростых отношений Брюсселя и Москвы.

Позже стало известно, что в ближайшее время пост Маркуса Эдерера займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне.

Он добавил, что такое изменение имеет плановый характер.