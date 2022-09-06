Экс-посол США в Москве объяснил отъезд из РФ смертью жены – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший посол США в Москве Джон Салливан завершил работу в составе дипмиссии в России из-за смерти супруги, которая болела раком. Об этом пишет американское издание Politico.

В беседе с изданием дипломат особо подчеркнул, что его отъезд из РФ никак не связан с ситуацией вокруг Украины и политикой действующего главы Белого дома Джо Байдена. Отмечается, что супруга Салливана Грейс Родригес скончалась 5 сентября, за несколько дней до этого ее состояние значительно ухудшилось.

О том, что Салливан закончил свою работу в должности посла США в РФ и покинул Москву, стало известно 4 сентября. В посольстве уточнили, что до назначения нового главы дипмиссии его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.

Тогда же отмечалось, что отъезд дипломата никак не связан с ротацией кадров на его должности и что о понижении уровня отношений между Москвой и Вашингтоном речи не идет.

