Маркус Эдерер оставил пост посла ЕС в России – СМИ

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Немец Маркус Эдерер ушел с должности посла Европейского союза в РФ, в ближайшее время его пост займет Ролан Галяраг, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По информации источника, такое изменение имеет плановый характер.

"Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне", – говорится в сообщении.

Также источник подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, Европейский союз придерживается мнения о важности сохранения открытыми дипломатических каналов связи с российской столицей.

Ранее стало известно, что американский посол в РФ Джон Салливан закончил свою работу в стране и покинул Москву. В посольстве уточняли, что до приезда преемника Салливана его обязанности в российской столице будет исполнять Элизабет Руд.

При этом отмечалось, что отъезд представителя Соединенных Штатов связан с ротацией на этой должности, и о понижении уровня отношений между государствами речи не идет.

