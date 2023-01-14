Власти Израиля решили прекратить ежемесячные выплаты беженцам с Украины – СМИ

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Власти Израиля прекратят выплачивать ежемесячные пособия украинским беженцам, прибывшим на территорию страны после начала спецоперации. Об этом сообщает издание Haaretz.

Согласно материалам издания, рассчитывать на финансовую поддержку беженцы могли на основании временного постановления. Его срок действия подошел к концу, а министерство репатриации и интеграции не планирует возобновлять выплаты, указывается в статье.

Ежемесячные пособия выплачивались в Израиле с апреля 2022 года. На них могли претендовать те, кто приехал в страну "в срочном порядке без личных вещей".

Согласно подсчетам издания, минимум по одной выплате получили 23 940 беженцев.

Ранее сообщалось, что в ФРГ зафиксировали более одного миллиона беженцев из Украины. Об этом заявил представитель МВД Германии Максимилиан Калль.

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