В ФРГ зафиксировали более одного миллиона беженцев из Украины

Фото: ТАСС/Stefan Puchner/dpa/picture-alliance

Федеральная полиция ФРГ зафиксировала на 2 января порядка 1,046 миллиона беженцев с Украины. Об этом рассказал представитель МВД Германии Максимилиан Калль.

"Я могу назвать вам общее количество беженцев с Украины, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев в Германии. По состоянию на 2 января насчитывается 1 миллион 45 тысяч 854 человека", – цитирует его РИА Новости.

Калль подчеркнул, что порядка трети из зарегистрированных беженцев являются несовершеннолетними.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что потоки беженцев в Европу провоцирует сам Запад.

В качестве примера он привел ситуацию в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и Украине.

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