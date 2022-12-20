Пять человек задержали в Израиле по подозрению в продаже россиянам постоянных паспортов

В Израиле задержали пятерых человек из управления регистрации, которых подозревают в продаже россиянам постоянных паспортов. Расследования в ведомстве начались после сообщений о нарушениях при оформлении документов для российских звезд: Ксении Собчак, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, который признан в РФ иноагентом.

По некоторым данным телегам-каналов, Галкин и Пугачева могут лишиться израильского гражданства: по местным законам, иудеи, сознательно сменившие веру, не имеют права на репатриацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.