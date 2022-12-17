Глава полиции Польши раскрыл детали взрыва подаренного ему в Киеве гранатомета

Фото: isp.policja.pl

Взрыв гранатомета, полученного главным комендантом польской полиции генералом Ярославом Шимчиком во время поездки в Киев, произошел в момент, когда комендант хотел передвинуть подарки возле своего кабинета. Об этом Шимчик рассказал в беседе с RMF FM.

По данным СМИ, противотанковые гранатометы генералу вручили глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. При этом Шимчика заверили в безопасности подаренных сувениров.

"Взрыв был мощный. Ударной волной пробило пол, а с другой стороны повредило потолок", – прокомментировал польский комендант инцидент.

В ближайшие дни польская прокуратура намерена допросить Шимчика в качестве свидетеля.

Инцидент произошел в штабе польской полиции 15 декабря. В результате происшествия Шимчик получил легкие ранения и был госпитализирован. Позже сообщалось, что глава полиции потерял слух.



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