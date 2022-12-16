Названа возможная причина взрыва в штабе польской полиции

Фото: ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo

Взрыв в Главном управлении полиции в Варшаве мог произойти в результате игры сотрудников с гранатометом, сообщает польская газета Wyborcza со ссылкой на источники.

По данным издания, во взрыве был виноват гранатомет.

"Он неожиданно выстрелил, когда офицеры в помещении играли с ним", – говорится в сообщении.

В результате ЧП главный комендант полиции Польши генерал Ярослав Шимчик потерял слух.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в помещении, которое прилегает к кабинету Главного коменданта полиции. Его госпитализировали.

Взорвался подарок, который Шимчик получил во время своего визита на Украину. Адресантом является один руководителей спецслужб Украины. Этим подарком мог быть гранатомет с учебным боеприпасом.

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