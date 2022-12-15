Инцидент с комендантом полиции Польши может быть связан с выстрелом из гранатомета – СМИ

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Инцидент, в результате которого пострадал комендант полиции Польши Ярослав Шимчик, мог быть связан с выстрелом из гранатомета. Об этом сообщает радиостанция Zet со ссылкой на источники.

По данным МВД страны, комендант пострадал в результате взрыва одного из подарков, который он получил во время своего визита на Украину. По данным радиостанции, этим подарком мог быть гранатомет с учебным боеприпасом.

В результате легкие повреждения получил и гражданский сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что подарок взорвался в помещении, которое прилегает к кабинету Главного коменданта полиции. Его госпитализировали с незначительными ранениями для дальнейшего осмотра. Адресантом подарка является один руководителей спецслужб Украины.



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