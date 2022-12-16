Посольство Румынии в Париже получило подозрительный конверт с белым порошком

Фото: TACC/Nicolas Armer/dpa/picture-alliance

Дипломатическое представительство Румынии в Париже получило подозрительный пакет с белым порошком. Об этом сообщается на сайте румынского МИД.

"Посольство Румынии в Париже получило по почте нетипичный маленький конверт, в котором было несколько салфеток и около 50 граммов белого порошка", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, после подобного инцидента посольство призвало французские спецслужбы вмешаться. После изъятия пакета выяснилось, что внутри него находилась смесь сахара и соды.

Ранее после полученной посылки на Украине главный комендант Польши получил ранения. Подарок взорвался вблизи его кабинета. Комендант был госпитализирован.

До этого посольство Франции в Москве получило посылку с мертвой мышью. Отправителем посылки был указан продюсер Пьетро Нотарианни из Крыма.



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