В посольство Франции в Москве пришла посылка с мертвой мышью

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Посольство Франции в Москве получило посылку из Крыма с мертвой мышью и пауком внутри. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. В правоохранительные органы обратилась представитель посольства. Она сообщила, что отправителем посылки является некий Нотарианни из Крыма.

Французское посольство и раньше получало необычные посылки. В июне туда поступили кости и письмо. Причем отправителем был также обозначен покойный продюсер Пьетро Нотарианни.

Ранее в украинское посольство в Греции поступила окровавленная посылка. Пресс-секретарь добавил, что в общей сложности было обнаружено 33 подобных послания в украинских диппредставительствах в 17 государствах мира.

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