Окровавленную посылку обнаружили в украинском посольстве в Греции

Фото: телеграм-канал Readovka

В украинское диппредставительство в Греции в понедельник, 12 декабря, поступила окровавленная посылка. Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, на посылке был написан тот же адрес, как и на остальных конвертах, которые до этого поступали в украинские посольства и консульства. На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организацией) он уточнил, что на пакете было указано место автосалона Tesla в немецком городке Зиндельфинген.

"Греческая полиция начала следственные действия", – написал Николенко.

Пресс-секретарь добавил, что в общей сложности было обнаружено 33 подобных послания в украинских диппредставительствах в 17 государствах мира.

Ряд неоднозначных посланий зафиксировали в посольствах Украины пару недель назад. Первый инцидент, связанный с доставкой посылок со взрывчаткой, случился 30 ноября. Из-за этого травмы получил один человек.

1 декабря испанские спецслужбы нашли еще одно взрывное устройство на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе. В этот же день посылку со взрывчаткой обнаружили в МО Испании и посольстве США в Мадриде.

Расследования показали, что подписи на четырех из них принадлежат одному человеку.

Посылки обнаружили и в других посольствах. Так, шесть дипмиссий Украины в Европе получили пакеты, в которых были обнаружены глаза животных, – в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии.

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