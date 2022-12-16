FIFA отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ – СМИ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского не будут транслировать на стадионе перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре. Просьбу о трансляции отклонила Международная федерация футбола (FIFA), сообщает CNN.

Отмечается, что офис президента Украины был удивлен отказом. При этом неизвестно, обращение планировалось в записи или прямом эфире.

По данным CNN, в настоящее время продолжаются переговоры между офисом Зеленского и FIFA.

Ранее сообщалось, что FIFA объявила о решении распространить акцию "Нет дискриминации" с четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре на все игры первенства.

В случае нарушения правил (например, ношения собственной повязки) судьи имеют право попросить футболистов сменить аксессуар или показать желтую карточку.

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