16:31Спорт
FIFA отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ – СМИ
Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского не будут транслировать на стадионе перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре. Просьбу о трансляции отклонила Международная федерация футбола (FIFA), сообщает CNN.
Отмечается, что офис президента Украины был удивлен отказом. При этом неизвестно, обращение планировалось в записи или прямом эфире.
По данным CNN, в настоящее время продолжаются переговоры между офисом Зеленского и FIFA.
Ранее сообщалось, что FIFA объявила о решении распространить акцию "Нет дискриминации" с четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре на все игры первенства.
В случае нарушения правил (например, ношения собственной повязки) судьи имеют право попросить футболистов сменить аксессуар или показать желтую карточку.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!