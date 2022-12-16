FIFA намерена пересмотреть формат ЧМ-2026

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международная федерация футбола (FIFA) намерена пересмотреть формат проведения чемпионата мира 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил президент организации Джанни Инфантино, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в финальной части турнира могут принять участие 48 команд, а не 32, как на ЧМ-2022 в Катаре.

"Здесь мы увидели невероятные матчи и развязки в группах. Нынешняя формула успешна, и нам надо подумать в свете расширения до 48 команд, какая формула – 12 по 4 или 16 по 3 – будет лучше", – отметил Инфантино.

Еще в 2017 году FIFA одобрила формат, согласно которому 48 участников разделены на 16 групп по три команды в каждой. По итогам матчей две лучшие команды выходят в 1/16 финала.

Также президент организации прокомментировал чемпионат в Катаре, назвав его лучшим в истории.

Ранее Франция обыграла сборную Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра закончилась со счетом 2:0. Французы в финале встретятся со сборной Аргентины, которая ранее обыграла Хорватию со счетом 3:0. Матч пройдет 18 декабря, начало в 18:00 по московскому времени.

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