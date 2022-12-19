Система ПВО РФ сбила восемь украинских беспилотников в зоне проведения СВО

Российская система ПВО сбила в течение 19 декабря восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также сообщается, что в ходе наступления российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. ВСУ пытались провести разведку боем российских позиций в нескольких населенных пунктах в ДНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.