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Новости

19 декабря, 18:30

Политика

Система ПВО РФ сбила восемь украинских беспилотников в зоне проведения СВО

Система ПВО РФ сбила восемь украинских беспилотников в зоне проведения СВО

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Российская система ПВО сбила в течение 19 декабря восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также сообщается, что в ходе наступления российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. ВСУ пытались провести разведку боем российских позиций в нескольких населенных пунктах в ДНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНаиль Губаев
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