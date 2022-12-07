Милонов призвал не выдворять Галкина и Пугачеву из Израиля, так как РФ они не нужны

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Израилю не стоит выдворять из страны Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) из-за незаконного получения гражданства, потому что России они не нужны. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил радио КП.

По данным СМИ, Галкин является евреем по маме, но он вступил в церковный брак с Пугачевой и прошел обряд крещения, что выводит из его из-под израильского закона о возвращении.

Милонов выразил готовность выступить в защиту Пугачевой и Галкина. Он назвал их предателями страны и заявил, что России эти люди не нужны.

"Галкин и Пугачева строили свою карьеру исключительно как российские исполнители. Поэтому все, что у них есть, замки в Грязях, квартиры, множество всяких активов и денег, все заработано исключительно в России", – подчеркнул депутат.

Милонов также предложил лишить Галкина статуса крещеного православного человека. Депутат отметил, что никто из россиян не хочет видеть тех, кто предал свою страну и продолжает поливать грязью других людей.

Ранее Пугачева попросила власти признать ее иностранным агентом, как и ее супруга, потому что она солидарна во взглядах с мужем. Позже она вместе с детьми уехала из страны.



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