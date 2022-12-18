КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря

Фото: ТАСС/Ahn Young-joon/АР

Северная Корея за воскресенье выпустила две ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Первая ракеты была выпущена примерно в 5:17 по московскому времени, вторая – спустя 40 минут. Обе были, предположительно, баллистическими. При этом они упали вне исключительной экономической зоны Японии.

В связи со случившимся Токио выразил Пхеньяну решительный протест. Японская Служба безопасности на море попросила воздушные и морские суда при обнаружении осколков снарядов не приближаться к ним и сообщать в компетентные органы.

Ранее в Белом доме сообщили, что США готовят новый пакет санкций против КНДР в связи с продолжающимися ракетными испытаниями. При этом в Вашингтоне отметили, что по-прежнему готовы к открытому диалогу с Пхеньяном.



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