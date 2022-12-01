В Белом доме сообщили о подготовке нового пакета санкций против КНДР

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Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против КНДР, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на онлайн-конференции в Южной Корее.

"Мы ясно дали понять, что продолжаем отвечать на ракетные испытания посредствам более тесной трехсторонней кооперации в области обороны и разведки, а также сотрудничества в применении санкционных мер. У нас есть новый набор санкционных мер, который прорабатывается прямо сейчас", – приводит его слова РИА Новости.

Однако Салливан отметил, что Вашингтон настроен на открытый диалог с Пхеньяном и готов к встрече с властями Северной Кореи без предварительных договоренностей.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден, корейский президент Юн Сок Ель и премьер Японии Фумио Кисида договорились закрыть пробелы в международном санкционном режиме, чтобы обеспечить применение необходимых ограничений против КНДР в полной мере.

Они также призвали Пхеньян к возвращению к дипломатии.

В начале ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо и упала в открытом море. На острове была объявлена воздушная тревога.

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