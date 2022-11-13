США, Южная Корея и Япония намерены координировать санкции против КНДР

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Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония могут ввести ограничительные меры в отношении КНДР, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

"Япония, Республика Корея и США будут поддерживать координацию в вопросе санкций", – говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что государства намерены закрыть пробелы в международном санкционном режиме, и таким образом обеспечить применение необходимых ограничений в полной мере.

Однако столицы стран обратили внимание на то, что путь к контактам с КНДР остается открытым. В свою очередь, американский лидер Джо Байден, корейский президент Юн Сок Ель и премьер Японии Фумио Кисида призвали Пхеньян к возвращению к дипломатии.

Ранее Штаты и Южная Корея подтвердили готовность использовать превосходящие силы в случае применения КНДР ядерного оружия.

До этого Байден отмечал, что соединенные Штаты, Южная Корея и Япония никогда не были так близки в отношении КНДР как на сегодняшний день. Он назвал Сеул и Токио важными союзниками. Байден подчеркнул, что Корея и Япония разделяют опасения Вашингтона из-за ракетных пусков Пхеньяна.



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