КНДР заявила, что в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи открыла огонь из РСЗО – СМИ

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КНДР утверждает, что в ответ на выстрелы со стороны Южной Кореи открыла огонь из реактивной системы залпового огня, передает агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

До этого СМИ сообщали, что военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как судно из КНДР вероятно пересекло морскую границу.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Находящиеся в регионе суда просили не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

До этого Южная Корея зафиксировала истребители КНДР вблизи межгосударственной границы. Речь шла о десятках истребителей. Летательные аппараты зафиксировали в 25 километрах к северу от демаркационной линии в центральном регионе полуострова. Кроме того, вылеты были установлены в 12 километрах к северу от северной пограничной линии.

7 октября в КНДР были запущены две баллистические ракеты. Они совершили полет протяженностью 350 километров. При этом максимальная высота полета составила 100 километров.

4 октября Северная Корея также выпустила баллистическую ракету, которая пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида позже объяснил, что Япония решила не сбивать ракету КНДР, потому что опасности ее падения на территорию страны не было. Кисида пояснил, что заключение об исключении опасности ракеты было сделано различными радарами сил самообороны на основе анализа траектории ракеты.



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