В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из пистолета возле ночного клуба

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета у клуба в центре города. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По данным министерства, между молодыми людьми возник словесный конфликт возле клуба на Пушкинской площади. В результате 28-летний мужчина достал пистолет, выстрелил в сторону одного из оппонентов и скрылся. Потерпевший получил ранение ноги.

Подозреваемого задержали на улице Большой Дмитровке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее акциониста Павла Крисевича арестовали на 5 лет по делу о стрельбе на Красной площади. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади 11 июня 2021 года.



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