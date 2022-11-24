В Москве арестовали девушку, которая разделась до нижнего белья в метро

Фото: метро.мск.мвд.рф

В Москве на 10 суток арестовали 20-летнюю жительницу Чехова, которая разделась в столичном метро. Об этом говорится в сообщении на сайте УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что девушка разделась до нижнего белья в вагоне на станции "Белорусская" в присутствии пассажиров.

Сообщается, что факт нарушения общественного порядка был выявлен в ходе мониторинга СМИ и Сети полицейскими.

"В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене установили личность гражданки. Нарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении девушки был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее суд назначил 180 часов обязательных работ Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Летом 2020 года Волкова сделала фото и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров. После этой фотосессии в отношении женщины возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!