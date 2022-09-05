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Общество

10:24

Адвокат рассказала, сколько лет тюрьмы грозит за выход голым на балкон

общество

Находящегося в квартире голым и замеченного с улицы ребенком человека могут обвинить в развратных действиях и лишить свободы на срок до 12 лет без весомых доказательств, рассказала адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова.

"Находясь в квартире, в том числе и на балконе, можно ходить голым или заниматься сексом, пока тебя не увидели в незакрытое окно дети и не сообщили об увиденном родителям. В этом случае есть риск попасть под уголовную статью 135 за развратные действия", – сообщила она РИА Новости.

Данной статьей предусматривается совершение развратных действий без применения насилия в отношении лиц младше 16 лет, наказание за подобное может составить наказание до 12 лет заключения.

По словам специалиста, показаний детей и их законных представителей без каких-либо фото- или видеодоказательств будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Оправдательные приговоры за такие дела выносятся лишь в 1% случаев.

Тютюнникова уточнила, что забрать поданное по данной статье заявление невозможно. При этом у обвиняемого есть возможность заявить о ложном доносе. Так, при обвинении заведомо не причастного лица к совершению притупления, заявитель может лишиться свободы на срок до шести лет.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что россияне могут ходить обнаженными по своему дачному участку – это вполне законно.

Конституция РФ устанавливает неприкосновенность личную, частной жизни, жилища, а также право на свободу, объясняет юрист.

По ее словам, под неудобствами можно понимать различные действия, которые приводят граждан в смущение, осложняют им ведение хозяйства и нахождение в домашней обстановке.

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