Юрист рассказал, могут ли наказать геев, якобы занимавшихся сексом на глазах у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Юрист Эдуард Шалоносов прокомментировал новость о том, что два молодых человека якобы занимались сексом у открытого окна в столице, при этом их увидели дети.

По его словам, чтобы привлечь мужчин к ответственности, необходимы доказательства того, что было совершено преступление.

"Суд может выслушать этих детей. При этом должна быть статья, она есть, показания и доказательства. Между показаниями и доказательствами – огромная пропасть. Можно наговорить на человека, при этом нужно доказать на видеозаписи, что эти люди занимались мужеложеством", – сказал он в эфире "Москва FM".

Ранее в СМИ появилась информация, что двое молодых людей были арестованы в Москве из-за того, что они занимались сексом у окна, это увидели дети, которые сообщили о происходящем матери. Узнав о произошедшем, женщина вызвала полицию.

В результате молодые люди были заключены под стражу на два месяца, им предъявлены обвинения по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", наказание по которой может составлять до 20 лет лишения свободы.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы и иные действия сексуального характера, совершенные в публичных местах. С такой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Депутат напомнил, что в последнее время в российских регионах фиксируются случаи непотребного поведения некоторых отдыхающих граждан, которые "предаются плотским утехам в публичных местах".