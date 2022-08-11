В ГД призвали ужесточить наказание за действия сексуального характера на людях

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в последнее время в российских регионах фиксируются случаи непотребного поведения некоторых отдыхающих граждан.
"То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах – на глазах прохожих и детей", – подчеркнул он.
Также Милонов рассказал, что к нему обращаются россияне с жалобами на "негативную деятельность" нудистских сообществ на береговых линиях озер, рек и морей. Депутат отметил, что такие действия одинаково негативно влияют на общественную нравственность и мораль, что приводит к снижению уровня культуры и взаимоуважения в стране.
В связи с этим он предложил ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве, который будет предполагать больший штраф конкретно за действия сексуального характера на публике, и ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы в публичных и общественных местах.
С такой просьбой Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Депутат также попросил главу МВД дать возможность провести специальный рейд на всех объектах прибрежного отдыха, чтобы не допустить подобного.
Ранее севастопольская полиция возбудила административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом на барной стойке караоке-бара. Видео этого инцидента распространилось в соцсетях. На кадрах девушка вступила в половой акт с молодым человеком на виду у посетителей заведения, снимавших происходящее на смартфоны.
До этого пользователи в социальных сетях резко осудили пару, занимавшуюся любовью на газоне в столичном парке "Кузьминки".
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук призвал ввести наказание по уголовной статье за публичный секс. По его словам, нарушителей следует наказывать не по административной статье "Хулиганство", а по уголовной. Он подчеркнул, что отношение к проблеме должно стать более серьезным, поскольку происходящее могли увидеть дети.
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