В соцсетях раскритиковали пару, которая занялась сексом в парке в Кузьминках

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Пользователи в социальных сетях резко осудили пару, занимавшуюся любовью на газоне в столичном парке "Кузьминки", сообщает Life.ru.

"Близость мужчины и женщины – это сокровенный ритуал, а не напоказ. Явно не от большого ума все это", – отметил один из комментаторов.

Другой вовсе сравнил молодых людей с животными, а также упрекнул пару в отсутствии стыда.

В то же время некоторые пользователи сочли такое поступок вынужденной мерой, так как возможно у молодых людей нет другой возможности.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук призвал ввести наказание по уголовной статье за публичный секс.

По его словам, нарушителей следует наказывать не по административной статье "Хулиганство", а по уголовной. Отношение к проблеме должно стать более серьезным, поскольку происходящее могли увидеть дети.