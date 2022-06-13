Водитель такси разделся на МКАД

Водитель такси вышел из машины и начал снимать с себя одежду в потоке машин на МКАД.

По словам очевидцев, мужчина был не в адекватном состоянии. Однако позже его все-таки убедили одеться.

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