Заторы образовались на въезде в Москву. Плотный поток на дорогах связан с тем, что люди возвращаются после праздничных выходных домой.

Кроме того, местами ведется ремонт дороги. На образование серьезных заторов повлияла и непогода, которая накрыла столичный регион ранее 13 июня.

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