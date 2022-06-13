Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до вечера понедельника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца текущего дня в Москве ожидаются дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 до 21 часа 13 июня по городу Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают горожан к внимательности. Пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не стоять под деревьями. Водителям между тем в условиях возможного ухудшения видимости следует снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на протяжении всей недели в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. При этом солнца будет много.

В понедельник и вторник температура воздух будет достигать +28 градусов. Со среды слегка похолодает. До конца недели прогнозируется +20...+25 градусов.

