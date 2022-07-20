Врач призвал наказывать за секс в общественных местах по уголовной статье

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в разговоре с "Газетой.ру" призвал ввести наказание по уголовной статье за публичный секс. Такое мнение он выразил после нескольких случаев в Сочи.
По его словам, нарушителей следует наказывать не по административной статье "Хулиганство", а по уголовной. Отношение к проблеме должно стать более серьезным, поскольку происходящее могли увидеть дети.
"Публикация таких новостей в формате "нарушение в обязательном комплекте с неотвратимым наказанием" будет способствовать профилактике, а не популяризации подобных "флешмобов", – прокомментировал Кульгавчук.
Также врач назвал причины подобного поведения у людей. По его словам, одни могли находиться в поисках острых ощущений, другие – пытаться проявить себя.
"Этому способствуют тренды в интернете и некоторых СМИ, пропагандирующие и популяризующие так называемый хайп. То есть то, чего раньше стыдились, некоторые теперь стали гордиться. К счастью, большая часть молодежи у нас все же более дееспособная", – сообщил сексолог.
Ранее полиция в Сочи организовала проверку после видео, на котором пара занимается любовью на SUP-доске в нескольких метрах от пляжа. В пресс-службе городского УВД рассказали, что пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, за которое им грозит штраф до 1 000 рублей или арест до 15 суток.
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