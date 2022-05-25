Суд прекратил дело о фотосессии на фоне мечети в Москве

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Уголовное дело об оскорблении чувств верующих, возбужденное по факту откровенной фотосессии женщины на фоне мечети на проспекте Мира в столице, прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из подсудимых Дениса Тихонова.

"Сегодня суд прекратил уголовное дело моей подзащитной Кристины Волковой, которая обвинялась по статье 148 УК РФ, за примирением сторон. Юридически она считается несудимой", – заявил адвокат.

Тихонов подчеркнул, что дело в отношении остальных обвиняемых также прекращено.

В январе этого года в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.

Позже Мария Катанова, которая фотографировала девушку, рассказала, что целью было создание в социальных сетях гайда о недопустимом контенте. Она также отметила, что негативно относится к такому способу хайпа, поскольку это оскорбляет чувства верующих.

Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что данная съемка является провокацией. Он отметил, что любые подобные фото и видео задевают чувства верующих.

