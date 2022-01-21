Трем участникам откровенной съемки у мечети в Москве предъявлено обвинение

13:18
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи предъявили обвинения трем участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.
Фигуранты 19, 20 и 40 лет обвиняются в оскорблении чувств верующих. У них провели обыски и изъяли телефоны.
По словам старшего помощника руководителя главка Юлии Ивановой, съемка планировалась для пиара. Следствие установило, что участники заранее спланировали ее для получения большой огласки в соцсетях и СМИ.
В СК подчеркнули, что злоумышленники хотели оправдаться, опубликовав в соцсетях сообщения под видом примера негативного контента. Однако их переписка показала, что они таким образом хотели ввести общество в заблуждение и получить больше подписчиков.
Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, – лишение свободы на срок до 1 года.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.
Имам мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что откровенная съемка является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались.
После девушка извинилась за свой поступок. По ее словам, у нее не было цели задеть чувства верующих. Напротив, она хотела предотвратить волну хайпа, начавшуюся с фотосессии обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий.
СК возбудил уголовное дело после откровенных фото у мечети в Москве
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