Реабилитация Чубайса может занять до четырех недель – СМИ

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Около четырех недель может продлиться реабилитация бывшего председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса от последствий перенесенного синдрома "Гийена – Барре", сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к семье политика источник.

"Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели", – отметил он.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что бывший председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс был госпитализирован в одну из европейских с диагнозом синдром "Гийена – Барре". Это заболевание характеризуется мышечной слабостью, болью и онемением конечностей.

Позже стало известно, что Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния.

