Оплатить проезд банковской картой можно на всех турникетах метро и МЦК

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

После обновления около 4 тысяч турникетов оплатить проезд банковской картой стало возможно на всех турникетах метро и МЦК, заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Такой способ становится все популярнее, потому что пассажирам не нужно обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов, уточнил Ликсутов.

По его словам, в первом полугодии текущего года горожане воспользовались банковскими картами на турникетах свыше 151 миллиона раз. Эта цифра превышает почти на 30% аналогичный период 2023-го.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем в городском транспорте разнообразные платежные инструменты, чтобы москвичи могли выбрать наиболее удобные для себя", – цитируют главу ведомства в телеграм-канале Дептранса.

С конца июня на станциях столичного метро начали убирать желтые информационные терминалы, так как с мая пассажиры могут активировать онлайн-пополнение карты "Тройка" и карты москвича на всех турникетах. Ликсутов подчеркнул, что теперь людям не нужно подходить к желтым терминалам – это сэкономит им до 20 минут времени в пути в месяц.

Пополнить баланс "Тройки" или карты москвича можно в мобильном приложении "Метро Москвы". Записать онлайн-пополнение карты возможно также при помощи автоматов и терминалов по продаже билетов или валидаторов наземного общественного транспорта.