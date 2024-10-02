Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Тринадцатая станция метро появится на Кольцевой линии – ее не расширяли 70 лет. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Теперь на Кольцевой линии планируют открыть "Достоевскую". Она даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровское направление и разгрузит три станции: "Проспект Мира", "Курскую" и "Чкаловскую".

По расчетам создание станции займет около пяти лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.