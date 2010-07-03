Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года.

Первую строчку занял Дуэйн "Скала" Джонсон – он заработал 89,4 миллиона долларов. Отмечается, что, помимо кино, он также зарабатывает, снимаясь в сериале HBO "Футболисты" и получая роялти за линии одежды, обуви и наушников.

На втором месте оказался Крис Хемсворт (62,9 миллиона), на третьем – Роберт Дауни-младший (66 миллионов): оба они сыграли в самом кассовом фильме в истории "Мстители: Финал".

Также в десятку вошли Ашкай Кумар (65), Джеки Чан (58), Брэдли Купер (57), Адам Сэндлер (57), Крис Эванс (43,5), Пол Радд (42) и Уилл Смит (35).

Прошлогодний лидер Джордж Клуни в топ-10 не попал.

Ранее стали известны подробности о заработках популярных российских блогеров. Возглавляет рейтинг Валентин Петухов, который ведет YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom, – за год он заработал 173 миллиона рублей. На втором месте расположился журналист Юрий Дудь с доходом порядка 90 миллионов рублей. Замыкает топ-3 вайнер Настя Ивлеева – ее AgentShow за год принесло 57,7 миллиона рублей.