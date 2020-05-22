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Общество

01:52

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине Великой

культура кино общество

Фото: соцсети

Зрителей комедийного сериала "Великая" про российскую императрицу Екатерину II рассмешил актерский состав, в котором оказались чернокожие артисты.

Так, пользователи Twitter удивились, что роль князя Ростова исполнил темнокожий Абрахам Попула, а образ графа Орлова воссоздал британский актер индийского происхождения Саша Дхаван.

В частности, персонажа Попула назвали "князем из Ростова-на-Конго", а сам сериал "очередным воспаленным идиотизмом от запада про Россию".

Тем не менее нашлись и те, кто указал, что речь идет о сатирическом шоу с элементами абсурда. Например, Екатерина гуляет вокруг дворца с медведем на поводке.

"По части юмора англичане бывают не дурнее нас с вами. Что касается негров, у нас с европейцами и американцами разные подходы к этому слову", – сказал публицист Дмитрий Пучков (Гоблин).

Он напомнил, что в США темнокожие 200 лет находились в рабстве, поэтому на Западе использование слова "негр" не приветствуется, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее стало известно, что в экранизации сказки "Золушка" появится темнокожая гендерно-нейтральная фея. Мюзикл сделает кинокомпания Sony.

В ремейке "Золушки" появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

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