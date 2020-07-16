Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет зимой

Фото: стоп-кадр из фильма "Великий Гэтсби", 2013 год, реж. Баз Лурман

Книга Майкла Фарриса Смита "Ник", которая является приквелом романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби", будет опубликована 5 января в США и 25 февраля в Великобритании, передает "Газета.ру".

Роман посвящен жизни Ника Каррауэй до его встречи с миллионером Джеем Гэтсби. Дата выхода произведения связана с тем, что 1 января 2021 года истекает срок действия авторского права на роман Фицджеральда, и он станет общественным достоянием.

Роман "Великий Гэтсби" вновь обрел популярность в 2013 году, когда на экраны вышла экранизация База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Ника сыграл Тоби Магуайр. По мнению россиян, картина входит в список лучших мелодрам 21 века.