Москвичам посоветовали шесть книг для семейного прочтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники столичных библиотек посоветовали горожанам шесть книг для семейного прочтения. Для малышей рекомендовали выбирать рассказы про животных, для подростов – приключенческие истории, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, совсем маленьким детишкам предложили прочесть книгу "Лафкадио, или Лев, который отстреливался" Шела Силверстайна. Она повествует об истории отважного хищника, который смог победить охотников.

Также малышам будет интересна книга "Полтора жирафа" того же автора. Она написано в стихотворной форме и сопровождается черно-белыми иллюстрациями, которые ребенок может самостоятельно раскрасить.

Ребятам постарше рекомендовали прочесть книгу "Ветер в ивах" шотландского писателя Кеннета Грэма. В ней собраны трогательные истории про дядюшку Крыса, Крота, господина Барсука и мистера Жабба. Отмечается, что сам автор рассказывал их своему 4-летнему сыну, а позднее превратил свою серию выдумок в литературное произведение.

Еще одной интересной книгой явится творение Элионор Портер под названием "Полианна". Книга повествует о 10-летней девочке, которая учится приспосабливаться к любым сложностям. Перед смертью ее отец рассказал ей об игре в радость, которая заключается в том, чтобы находить положительные моменты даже в самой безнадежной ситуации. Именно этому умению и учатся читатели вместе с героиней произведения.

Подросткам же будет полезно прочитать "Землю Санникова" в авторстве Владимира Обручева. Произведение понравится тем, кто увлекается путешествиями и естественными науками.

Кроме того, библиотекари советуют прочитать подросткам "Мост в Терабитию" Кэтрин Патерсон. Это книга о странной девочке с богатым воображением. Героиня придумывает красочное королевство и дает ему название Терабития. После этого читатели погружаются в удивительный выдуманный мир со славными мирными жителями.

Ранее россияне назвали самые "летние" книги. В опросе приняло участие более 1,5 тысячи пользователей, которые отнесли к данной категории произвдений "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт.