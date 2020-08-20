Фото: стоп-кадр из фильма "Транзит", 2018 год, реж. К. Петцольд

Общегородская акция "Ночь кино" в пятый раз пройдет в столице 29 августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Среди главных мест проведения акции – кинотеатры сети "Москино". В программе – выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кинематографа, хиты последних европейских фестивалей и советская классика, не теряющая своей актуальности", – говорится в сообщении.

Как уточняется, запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.

"Зрителей ждут премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941–1945. Хроники будней", созданного "Москино" при поддержке департамента культуры к 75-летию победы в ВОВ, немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, кинопоказы, лекции, встречи с режиссерами", – рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

По его словам, мероприятие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

В материале говорится, что зрители увидят фильмы, завоевавшие призы и признание на международных фестивалях последних лет. Также пройдут показы новых российских сериалов и общение с режиссерами.

Вход на все мероприятия свободный, но нужна предварительная регистрация. Расписание сеансов и регистрация на показы доступны на сайте "Москино".

В Парке Горького в Москве 1 августа открылся летний кинотеатр. Он будет работать до октября 2020 года. В новом сезоне зрителей Garage Screen также ждут совместные программы с актуальными российскими кинофестивалями, среди которых международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF.