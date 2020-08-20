Реконструкция кинотеатра "Будапешт" завершилась в Бибиреве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке столицы завершилась реконструкция здания кинотеатра "Будапешт". Его планируют открыть в сентябре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Трехэтажное здание расположено по адресу улица Лескова, дом 14. Его общая площадь составляет 18,9 тысячи квадратных метров.

В многофункциональном центре оборудовали шестизальный кинотеатр. Каждый зал рассчитан на 56 зрителей, в том числе имеются места для маломобильных граждан.

В здании также будут работать супермаркет, предприятия торговли и услуг, фуд-корт. На подземном этаже для удобства посетителей расположена подземная парковка на 79 машино-мест.

"Здесь все спланировано так, чтобы жители района Бибирево могли в шаговой доступности от дома насладиться простыми удовольствиями жизни: будь то поход в кино с семьей, посещение мастер-класса, встреча с друзьями или просто покупка продуктов. Мы хотим, чтобы местные жители любили свое место встречи и гордились им", – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируют открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр.

В течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе показываться фильмы, не приобретенные для российского проката. Помимо этого, в кинотеатре можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов.