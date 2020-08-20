Фестиваль Koktebel Jazz Party – 2020 готов к открытию

Фото: facebook.com/jazzpartykoktebel
Менее суток осталось до начала международного джазового фестиваля Koktebel Jazz. С 21 по 23 августа зрителей фестиваля ждут выступления гуру российского и международного джаза в одном из самых красивых мест Крыма, артистическом поселке Коктебель.
Звезды фестиваля будут приветствовать гостей аудиороликами еще по прилете в аэропорт Симферополя. В этом году организаторы привезли и смонтировали двадцать тонн звукового и светового оборудования мощностью не одну тысячу киловатт, которое поможет создать неповторимую атмосферу праздника джаза на открытом воздухе.
Вход на одну из двух сцен фестиваля – Волошинскую – будет бесплатным. Концертная программа стартует с 15:00. Билеты на выступления артистов на Главной сцене можно приобрести на сайте или в кассах. Стоимость входных билетов составляет 500 рублей, билеты в партер можно купить за 1 500 рублей.
В первый день на Главной сцене выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, российская группа Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня при участии Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.
В субботней программе примут участие Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд", группа Wild Brass, саксофонист, арт-директор фестиваля KJP Сергей Головня и народный артист России Игорь Скляр вместе с Jazz Classic Community. Завершится субботний вечер выступлением рок-группы "Моральный кодекс".
В заключительный день фестиваля свои сеты на Главной сцене представит трио Даниила Крамера, коллектив CHETMEN, SG BIG BAND под управлением Сергея Головни c участием солистки Карины Кожевниковой. Программа третьего дня также включает выступления Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, а также джазовой певицы Мариам Мерабовой.
Имена зарубежных исполнителей по традиции будут известны в день открытия фестиваля, 21 августа. Иностранные исполнители примут участие в телемосте программы "Джаз со скоростью света".
Полная программа фестиваля опубликована на http://koktebel-jazz.ru<http://koktebel-jazz.ru/ Koktebel Jazz Party.
Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
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