На ВДНХ расскажут об истории руской моды и роскоши

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цикл лекций об истории русской моды и роскоши запустят в лектории павильона ВДНХ "Рабочий и колхозница". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"8 сентября 2020 года в рамках образовательного проекта "Знание. ВДНХ" исследователь моды Тим Ильясов представит премьерный цикл лекций "История русской роскоши: от первых Романовых до наших дней", – рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

Всего цикл подразумевает семь встреч и продлится до октября. Все лекции будут бесплатными, однако потребуется предварительная регистрация.

Начальные занятия посвятят царским сокровищницам и приемам времен Алексея Михайловича, петровским ассамблеям и богатству князя Меньшикова. Первая встреча запланирована на 19:00 вторника, 8 сентября.

В начале июля 2020 года в Москве создали Агентство креативных индустрий. Эта структура будет поддерживать и развивать творческие отрасли бизнеса. К компаниям этой сферы относятся те, кто работает в области кино, анимации, моды, дизайна и ряда других направлений.

