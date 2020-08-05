Фестиваль креативных индустрий G8-2020 перенесли на декабрь

Фото: REDKEDS

Фестиваль G8, собирающий на своей площадке представителей креативных индустрий, перенесли на декабрь в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие будет проходить с 2 по 4 декабря в "Цифровом деловом пространстве". В этом году билеты на фестиваль будут бесплатными, получить их можно по ссылке.

Организатором фестиваля выступает креативное агентство REDKEDS, а его тема в этом году – "Идентичность".

Программа G8-2020 охватывает семнадцать креативных индустрий – медиа, дизайн, кино, музыку, современное искусство, моду, рекламу, издательство, фотографию и другие. Зрителей ждут короткие выступления-манифесты на злободневные темы, а также панельные дискуссии. Цель фестиваля – объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России.

Кураторами программ в этом году стали дизайн-команда Mail.ru Group, рекламное агентство SLAVA, проект "АРТМОССФЕРА", Faces&Laces, Storytel. На фестивале выступят писатель Дмитрий Глуховский, директор арт-парка "Никола-Ленивец" Юлия Бычкова, руководитель дизайн-команды Mail.ru Group Слава Яшков, художник Миша Most, основатель бюро Visionar Роман Ковалишин, сооснователь Wowhaus Олег Шапиро и многие другие.

Подробнее о спикерах фестиваля, анонсах и регистрации можно узнать на сайте фестиваля и в группах в соцсетях.