На портале "Музейная Москва онлайн" появились ретрофотографии столицы

Фото: Автор Э. Евзерихин. Конец 1930-х годов. Музей Москвы

В честь Дня города портал "Музейная Москва онлайн" опубликовал исторические фотографии с видами столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект "Музейная Москва онлайн" предлагает пользователям в день рождения любимой столицы посмотреть ретрофотографии и открытки, посетить виртуальные выставки, которые перенесут горожан на несколько десятилетий назад и окунут в атмосферу Москвы прошлых лет", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Онлайн-экспозиция Музея Москвы включает в себя выставку "Родное ретро", которая рассказывает о жизни столицы в середине прошлого века. Москвичи увидят Трубную площадь, Лубянский проезд, а также смогут побывать на произвольном концерте в переходе метро начала 1990-х.

Еще одна выставка "На шумных улицах московских…" представлена от Музея моды. Она посвящена городской моде XIX–XX веков. Горожане узнают о трансформации и преображении городского костюма.

Больше всего ретрофотографий на портале "Музейная Москва онлайн" рассказывают о Красной площади. Москвичи увидят очередь в мавзолей в 1947 году и спортивный парад 1936 года, а также площадь на фоне заката и полюбуются Кремлем в зимний период.

Музей Москвы подготовил для горожан подборку из фотографий Тверской улицы разных лет. Некоторые фотографии показывают ее в годы реконструкции. На ретрофотографиях пользователи портала также могут рассмотреть, каким был Белорусский вокзал с высоты птичьего полета во второй половине 1960-х годов.

На онлайн-выставке также представлены винтажные открытки с живописными видами столицы. В частности, на них представлены Никитский бульвар начала ХХ века, Курский вокзал, Страстной монастырь, Успенский собор в Кремле и Неглинная улица.

В июле на портале "Музейная Москва онлайн" появилось более 70 новых выставок. Среди них можно найти снимки старинных скульптур и медалей, оцифрованные архивные фотографии и живописные полотна. Всего же на сайте доступно более 480 выставок и 62,4 тысячи экспонатов.

