Посетителям Музея Победы расскажут о кинематографе в годы войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музей Победы подготовил новую масштабную экспозицию "Подвиг Народа", один из разделов которого посвящен вкладу деятелей киноискусства в победу в Великой Отечественной войне.
"Во время войны актеры, режиссеры, сценаристы, операторы своим творчеством вдохновляли и настраивали на победу советских людей, помогали им преодолевать тяжелые испытания", – отмечает пресс-служба музея.
В мультимедийных комплексах нового музейного пространства представлены сотни статей о культуре. Посетители смогут узнать об участии актеров во фронтовых бригадах и фильмах, снятых во время войны.
К примеру, в экспозиции представлена запись первого боевого киносборника, который вышел 2 августа 1941 года. Сценарий для него писали Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, а снимала команда режиссеров во главе с Сергеем Герасимовым.
А первой полнометражной лентой о военных событиях стала картина Ивана Пырьева "Секретарь райкома" (1942), получившая Сталинскую премию.
Посетить новую экспозицию "Подвиг Народа" можно в составе экскурсионных групп. Для этого необходимо заранее забронировать билет на сайте.
Ко Дню города Музей Победы откроет фотовыставку в детском парке "Южное Бутово". Там можно будет узнать, как выглядела и как жила Москва в 1941-1945 годах.
В частности, на выставке представят фотографии ополченцев, отправлявшихся на фронт с Красной площади. Также гости узнают о том, как проходили бои у деревни Крюково.
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