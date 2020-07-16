Новые экспозиции установят в Музее Победы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее Победы появятся две новые экспозиции, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе учреждения рассказали, что экспозиции "Международное сопротивление фашизму" и "Мир после войны" установят на балконах второго этажа площадью 400 квадратных метров.

"Они расскажут о движении Сопротивления в разных странах, о роли СССР во Второй мировой войне и послевоенном международном устройстве мира. Посетители увидят раритеты из фондов Музея Победы, рассказывающие о поставках ленд-лиза, конференциях главстран – участниц антигитлеровской коалиции, процессах над военными преступниками, создании ООН", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе подчеркнули, что посетителям покажут статьи, фотографии и документы, посвященные годам войны. А лучше познакомиться с событиями тех лет можно будет благодаря интерактивным информационным комплексам, говорится в сообщении.

Директор Музея Победы Александр Школьник отметил, что постоянную экспозицию музея начали улучшать еще в 2018 году.

"В прошлом году в преддверии 9 Мая гостей уже встречала экспозиция "Подвиг армии", также серьезно обновился диорамный комплекс, мы пополнили его уникальными музейными предметами. А к 75-летию Победы была построена масштабная экспозиция "Подвиг народа", – поделился Школьник.

В Музее космонавтики 17 июля откроется выставка "Во имя мира и прогресса!". Она будет посвящена 45-летию программы "Союз" – "Аполлон".