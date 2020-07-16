Новые экспозиции установят в Музее Победы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Музее Победы появятся две новые экспозиции, сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе учреждения рассказали, что экспозиции "Международное сопротивление фашизму" и "Мир после войны" установят на балконах второго этажа площадью 400 квадратных метров.
"Они расскажут о движении Сопротивления в разных странах, о роли СССР во Второй мировой войне и послевоенном международном устройстве мира. Посетители увидят раритеты из фондов Музея Победы, рассказывающие о поставках ленд-лиза, конференциях главстран – участниц антигитлеровской коалиции, процессах над военными преступниками, создании ООН", – говорится в сообщении.
Кроме этого, в пресс-службе подчеркнули, что посетителям покажут статьи, фотографии и документы, посвященные годам войны. А лучше познакомиться с событиями тех лет можно будет благодаря интерактивным информационным комплексам, говорится в сообщении.
Директор Музея Победы Александр Школьник отметил, что постоянную экспозицию музея начали улучшать еще в 2018 году.
"В прошлом году в преддверии 9 Мая гостей уже встречала экспозиция "Подвиг армии", также серьезно обновился диорамный комплекс, мы пополнили его уникальными музейными предметами. А к 75-летию Победы была построена масштабная экспозиция "Подвиг народа", – поделился Школьник.
В Музее космонавтики 17 июля откроется выставка "Во имя мира и прогресса!". Она будет посвящена 45-летию программы "Союз" – "Аполлон".
Музей Победы возобновляет работу 16 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: