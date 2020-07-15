Выставка к 45-летию программы "Союз" – "Аполлон" появится в Музее космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставка "Во имя мира и прогресса!" откроется в Музее космонавтики 17 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она будет посвящена 45-летию программы "Союз" – "Аполлон". На ней посетители смогут узнать об истории международного сотрудничества в освоении космоса. Кроме того, на выставке представят материалы, посвященные первой мировой выставке межпланетных аппаратов и механизмов 1927 года, а также программе "Интеркосмос".
В частности, в экспозицию вошли газеты, памятные медали, нашивки, подлинные предметы и исторические фотографии программы "Союз" – "Аполлон". Кроме того, на выставке посетители увидят плакаты, посвященные "Интеркосмосу", а также бюст Константина Циолковского.
Особого внимания заслуживают такие экспонаты, как памятный сувенир с фрагментом обожженной лавсановой оболочки, снятой с поверхности "Аполлона", а также бортовая инструкция по совместным операциям. Кроме того, посетители смогут увидеть переходной кабель от передатчика "Союза-19" и сигнальную ракету из комплекта наземного аварийного запаса с автографом Алексея Леонова.
Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина отметила важность совместного освоения космоса усилиями всех стран. Она рассказала, что в культурном учреждении регулярно проходят встречи с космонавтами из разных стран, которые узнают об экспозиции музея.
"Хочу обратить внимание посетителей на экспонаты программы из постоянной экспозиции: полетную одежду экипажей, предметы, которые были на борту кораблей, и андрогинный периферийный агрегат стыковки космического корабля "Союз" (АПАС), который был разработан специально для этого полета", – рассказала Артюхина.
Она добавила, что на выставке можно будет сфотографироваться на лавочке с символикой программы. Она была подарена музею американским астронавтом Томасом Стаффордом к 40-летию состыковки советского и американского кораблей.
Музей космонавтики вернулся к обычному режиму работы 1 июля. Сотрудники и посетители культурного учреждения должны строго соблюдать правила санитарной безопасности.
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